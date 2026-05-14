В Кузбассе легализовали 124 гостевых дома в рамках федерального эксперимента

В федеральный реестр включены 124 из 800 объектов, имеющих признаки гостевых домов, сообщил в своем канале в MAX губернатор Кемеровской области Илья Середюк. Кузбасс входит в число регионов — участников эксперимента по легализации гостевых домов.

«Теперь владельцы таких объектов могут официально регистрировать их по упрощенной форме и предоставлять для проживания туристам. Это позволит нам вывести частный сектор размещения из серой зоны»,— отметил глава региона.

Эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов стартовал в сентябре 2025 года и завершится в 2027 году. Он призван отрегулировать арендный гостевой бизнес и послужить развитию туристической отрасли. Всего в нем участвуют 16 регионов и федеральная территория «Сириус» в Сочи. Помимо Кузбасса в Сибири в их число вошли Республика Алтай, Алтайский край и Иркутская область.

Михаил Кичанов