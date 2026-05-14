Росимущество отказалось от иска к группе «Илим» об изъятии убежищ в Приангарье

Арбитражный суд Иркутской области прекратил производство по иску территориального управления Росимущества к АО «Группа Илим» о прекращении права собственности компании на производственное здание площадью 4,7 тыс. кв. м, расположенное на территории Усть-Илимского лесопромышленного комплекса. Причиной стал отказ истца от требований, указано в картотеке арбитражных дел. Дело рассмотрено в закрытом режиме.

Согласно иску, который поступил в суд в январе 2026 года, ведомство потребовало изъять здание, а также передать в пользование Росимущества защитное сооружение № 6 площадью 340,7 кв. м, расположенные на территории промплощадки ЛПК. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, в деле участвовало Главное управление МЧС России по Иркутской области.

В настоящее время судом ведется разбирательство по другому иску территориального управления Росимущества к АО «Группа Илим» с требованием заключить договор в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны. В свою очередь, компания направила в отношении ведомства встречный иск с требованием признать незаконным бездействие управления, которое, по мнению группы, уклонилось от снятия с учета убежищ.

Лолита Белова