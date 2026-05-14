Приставы взыскали почти 2,8 млн рублей в пользу семьи, чьей ребенок был травмирован грузовиком

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю взыскали компенсацию морального вреда в пользу ребенка, пострадавшего от наезда тягача. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дорожно-транспортное происшествие произошло летом 2024 года в Березниках. Водитель грузового автомобиля SCANIA не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил 12-летнюю девочку, переходившую проезжую часть со своей собакой. В результате наезда собака погибла, ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован в реанимацию. Впоследствии девочка перенесла несколько операций, длительное время была прикована к постели, из-за чего на протяжении года вынужденно находилась на домашнем обучении. Даже после полутора лет реабилитации она до конца не восстановилась. Помимо физических страданий, у несовершеннолетней начались психологические проблемы: панические атаки, тревожные расстройства, нарушения сна и аппетита.

Из-за длительных переживаний за жизнь и здоровье дочери у ее матери нарушились память и концентрация внимания, а круглосуточный уход за ребенком привел к нервному истощению. Таким образом, семья фактически лишилась возможности вести привычный образ жизни, им пришлось отказаться от общественной деятельности, привычных занятий и общения с друзьями. Все это стало основанием для подачи иска о взыскании компенсаций морального вреда.

В ходе судебного процесса было установлено, что на момент аварии водитель SCANIA являлся работником дорожно-строительной организации и находился при исполнении трудовых обязанностей. Поэтому возмещать причиненный им вред по закону должен был работодатель. По решению суда предприятие должно было выплатить 2,5 млн руб. в пользу девочки и 300 тыс. руб. в пользу ее матери.

В целях обеспечения исполнения требований пристав арестовал счета предприятия в банках и наложил запрет на регистрационные действия с недвижимым имуществом — зданиями и земельными участками. Принятых мер оказалось достаточно для полного погашения компенсаций морального вреда.