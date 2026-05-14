В Анапе задержан «инвестор», похитивший у жительницы Оренбурга 3 млн рублей

Полиция Оренбурга задержала в Анапе подозреваемого в хищении 3 млн руб. у местной жительницы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает региональное УМВД.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее 37-летняя жительница Оренбурга обратилась в полицию с заявлением о хищении у нее сбережений. Силовики установили, что подозреваемый убедил потерпевшую в том, что может помочь ей с инвестированием на торговой площадке. После этого пострадавшая передала фигуранту уголовного дела 3 млн руб.

Подозреваемый скрылся с деньгами. После задержания на допросе он признался, что потратил средства на личные нужды.

Фигуранту уголовного дела грозит до десяти лет лишения свободы. Суд отправил его под домашний арест.

Георгий Портнов