В Петербург пришли дожди

В четверг, 14 мая, в Санкт-Петербурге сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью прошли кратковременные дожди, днем существенных осадков не ожидается. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии, температура воздуха днем составит +14…+16 градусов, атмосферное давление будет повышаться. К выходным потеплеет на 2–3 градуса, но сохранится вероятность кратковременных дождей.

К выходным вероятность осадков останется высокой

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По прогнозу синоптиков, ветер утром и днем ожидается юго-западный умеренный. Долгота дня продолжает расти и составляет уже более 17 часов.

Кирилл Конторщиков

