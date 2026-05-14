Челябинский депутат Олег Колесников отказался от выдвижения в Госдуму

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников принял решение снять свою кандидатуру с праймериз партии «Единая Россия». Об этом он сообщил в видеообращении на личной странице «ВКонтакте». Депутат заявился на предварительное голосование в конце марта этого года и планировал представлять Златоустовский одномандатный округ.

«Вопрос не политический, но очень важный для решения срочной боевой задачи. Мои помощники остаются в округе работать и быть со мной на связи. После достижения определенных результатов и выполнения задач я продолжу свою работу в округе»,— прокомментировал депутат в видеообращении.

Олегу Колесникову 57 лет. Избран депутатом Госдумы РФ по Златоустовскому избирательному округу в 2021 году. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2022 года Олег Колесников отправился добровольцем на военную службу в зону проведения спецоперации. Депутат имеет звание майора. В 2023-м Олег Колесников продлил контракт.

Праймериз по выдвижению кандидатов на выборы в Госдуму РФ пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список претендентов партии власти будет утвержден на съезде, который пройдет во второй половине июня.

