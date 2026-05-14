Перевозки контейнеров на СвЖД составили почти 140 тыс. ДФЭ в январе-апреле

С января по апрель во всех видах сообщения на Свердловской железной дороге (СвЖД) перевезли 139,9 тыс. груженых и порожних контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU). Это на 16,2% меньше, чем в тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД. При этом во внутреннем сообщении отправили 76,5 тыс. ДФЭ (-10,9%).

С начала года количество груженых контейнеров составило 102,8 тыс. ДФЭ (-17,4%). В их числе:

химикаты и сода — 41,2 тыс. ДФЭ (-7,9%);

химические и минеральные удобрения — 11,1 тыс. (-23,5%);

нефть и нефтепродукты — 8,1 тыс. (-24,4%);

лесные грузы — 7,3 тыс. (-41%);

бумага — 6,8 тыс. (-19%);

зерно — 5,9 тыс. (+2,3%).

Прирост показали также огнеупоры и метизы. Снижение зафиксировано в цветных и черных металлах, строительных грузах, продовольственных товарах, продуктах перемола. Всего в контейнерах на СвЖД перевезено 1,9 млн тонн грузов (-14,4%). По сети РЖД в январе-апреле отправили в целом 2,5 млн контейнеров ДФЭ.

Напомним, в период с января по март на Свердловской магистрали перевезли 105,5 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (-15,1%).

Ирина Пичурина