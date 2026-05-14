Молодежь без опыта в Петербурге стала зарабатывать вдвое больше

Работодатели Санкт-Петербурга за четыре года почти вдвое увеличили зарплатные предложения для молодых кандидатов без опыта работы и кратно повысили спрос на гибкие навыки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе hh.ru. Медианная предлагаемая зарплата выросла с 28 тыс. до 51 тыс. рублей, а верхняя граница превысила 95 тыс. рублей. Ожидания самих соискателей также поднялись — с 43,3 тыс. до 68,7 тыс. рублей.

Верхняя граница зарплат превысила 95 тыс. рублей

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным аналитиков, нижняя граница зарплатных предложений за указанный период поднялась с 22 тыс. до 35 тыс. рублей. Медианная ожидаемая зарплата молодых петербуржцев выросла на 59% — с 43,3 тыс. до 68,7 тыс. рублей. Юноши запрашивают больше: их ожидания увеличились с 49,2 тыс. до 79 тыс. рублей, девушки — с 40,3 тыс. до 62,4 тыс. рублей.

Эксперты связывают динамику с дефицитом кадров на рынке труда и готовностью бизнеса инвестировать в обучение молодых специалистов без опыта.

Кирилл Конторщиков

