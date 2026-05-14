Петербургский суд утвердил конфискацию имущества у экс-замглавы Росавтодора

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Выборгского районного суда об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя руководителя Росавтодора Юрия Андреева и членов его семьи. Апелляционные жалобы ответчиков отклонены. В собственность государства переходят квартиры, машино-места, автомобили и земельный участок в Москве, Петербурге и Ленинградской области.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, суд апелляционной инстанции рассмотрел жалобы Юрия Андреева, а также Ольги, Андрея, Тамары и Натальи Самарьяновых. Ответчики и их представители просили отменить решение районного суда и отказать в удовлетворении иска, однако суд оставил судебный акт без изменений.

Иск был подан в рамках контроля за соответствием расходов чиновников их доходам. Решение вступило в законную силу.

Кирилл Конторщиков