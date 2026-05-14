В Прикамье снизилось количество установленных самозапретов на оформление кредитов

В апреле 2026 года жители Пермского края установили 19,4 тыс. самозапретов на привлечение кредитов и займов, что на 10,7% меньше показателя марта 2026 года (21,7 тыс.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Общее количество установленных самозапретов на привлечение гражданами РФ кредитов и займов в апреле 2026 года составило 1 млн ед., или на 14% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (в марте 2026 года — 1,24 млн ед.).

Среди субъектов РФ наибольшее общее количество самозапретов в апреле 2026 года было установлено в Москве (93,4 тыс.), Московской области (65,7 тыс.), Санкт-Петербурге (46,1 тыс.), а также в республиках Башкортостан (40,4 тыс. ед.) и Татарстан (39,9 тыс. ед.).