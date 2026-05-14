В Курганской области завели дело после повреждения воинского захоронения

СУ СКР по Курганской области возбудило уголовное дело о повреждении воинского захоронения в селе Долговка (ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). Причастных к преступлению ищут, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, с 10 на 11 мая на кладбище в селе Долговка Куртамышского муниципального округа неустановленные лица повредили 11 захоронений. Среди них была могила участника Великой Отечественной войны.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

Виталина Ярховска