Уроженца Челябинской области осудили за подготовку к теракту в Москве

Второй Западный окружной военный суд рассмотрел дело в отношении 53-летнего уроженца Челябинской области. Его обвиняют в приготовлении теракта, прохождении для этого обучения, участии в террористическом сообществе, незаконном хранении взрывчатых устройств и госизмене (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ст. 205.3, ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5, ч. 4 ст. 222.1, ст. 275 УК РФ). Фигуранта приговорили к 22 годам двум месяцам заключения, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что уроженец региона был негативно настроен к проведению СВО и в феврале 2025 года нашел в мессенджере Telegram официальный канал «Легион „Свобода России“» (признано террористической организацией и запрещено в России). Там он заполнил и отправил анкету для вступления в организацию. После гражданин начал сотрудничать с ее представителем, от которого получил предложение совершить теракт в Москве. В марте прошлого года он уехал из Челябинска в столицу, забрал из тайника компоненты и взрывное устройство и обследовал здание, которое хотел взорвать, — ГУ по вопросам миграции МВД России. Гражданин отчитался об этом куратору, но совершить сам теракт не успел — его задержали.

Суд лишил уроженца Челябинской области свободы на срок 22 года два месяца с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части наказания — в колонии особого режима. Также его оштрафовали на 600 тыс. руб. и назначили ограничение свободы на два года. Приговор в законную силу не вступил.