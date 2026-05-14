Прокуратура проверит обстоятельства утечки аммиака на челябинском хладокомбинате

Прокуратура Челябинской области организовала проверку после утечки аммиака на хладокомбинате в региональном центре. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным министерства экологии Челябинской области, вечером 13 мая жители Центрального района почувствовали сильный запах аммиака на пересечении улиц Ленина и 3-го Интернационала. На место выехали сотрудники МЧС и специалисты ведомства с передвижной лабораторией. Установлено, что на хладокомбинате произошла авария — свищ на аммиакопроводе нашли работники и устранили его. Но часть газа успела распространиться по воздуху. Утечка уже остановлена, пострадавших нет. Специалисты минэкологии региона проводят замеры, чтобы принять меры при необходимости.

Надзорное ведомство по результатам проверки даст оценку действиям ответственных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска