Три человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе в Алтае

Три человека погибли в ДТП на дороге в селе Соузга Алтайского края. Авария произошла ночью 14 мая, сообщает ГУ МВД региона.

По данным ведомства, житель Кузбасса за рулем Toyota Land Cruiser Prado на 52-м км трассы Р-256 выехал на встречную полосу, где это было запрещено. В результате внедорожник врезался в ВАЗ-2107. После чего иномарка столкнулась с Toyota Corolla, которая следовала за отечественным автомобилем.

На месте погибли виновник ДТП, водитель и пассажир ВАЗа. Еще троих пассажиров госпитализировали. По факту произошедшего организована проверка.

Александра Стрелкова