По делу о взятках задержан замначальника отдела МВД в Красноярском крае

Правоохранители задержали заместителя начальника полиции (по оперативной работе) МО МВД «Шарыповский» Красноярского края. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, в декабре 2017 года фигуранту дела стало известно, что местный бизнесмен занимается продажей контрафактной табачной и алкогольной продукции на территории Шарыповского муниципального округа. В период с декабря 2017-го по июль 2025 года полицейский, согласно материалам ведомства, обеспечивал общее покровительство предпринимателю, за что получил денежное вознаграждение в размере 1,2 млн руб.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Александра Стрелкова