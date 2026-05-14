Магия воздуха и света

Самарский художник Вячеслав Тишин наглядно доказывает, что для современного искусства нет границ. В апреле 2026 года его масштабный проект «Ковчег — Архитектура пустоты» был представлен в Париже. Выставка прошла в рамках известной арт-недели Art Paris Week и собрала международных экспертов. При этом сам Вячеслав продолжает жить и работать в родной Самаре.



Вячеслав соединяет в своем творчестве академическое искусство и точные науки. Пройдя путь от художественной школы до диплома инженера в Самарском аэрокосмическом университете, он глубоко изучил математику и цифровую обработку изображений. Этот бэкграунд помог ему создать собственный стиль на стыке инженерного расчета и философии. Сегодня художник работает в трехмерной цифровой реальности, где объем для него — не просто физический материал, а поле для размышлений. Его проекты регулярно отмечают эксперты: на счету автора награды московских выставок и выход в финал итальянской премии Arte Laguna Prize, а работы находятся в коллекциях Самарского и Тольяттинского художественных музеев.

В основе парижской экспозиции лежит техника «скульптуры инверсии», где привычные законы физики работают иначе. Объем здесь создается не из плотной материи, а из воздуха и игры света. Скульптуры собираются из множества прозрачных пластин поликарбоната. Их нарезают по сложным цифровым моделям и крепят на строгий металлический каркас. Главным элементом становится свет. Проходя сквозь интервалы между пластинами, он заставляет зрителя мысленно достраивать форму, которой физически нет. В этот момент объект превращается в легкое световое явление на границе материального и призрачного.

Парижская выставка показала, что оригинальные идеи и технологии позволяют автору оставаться частью глобального культурного контекста, создавая свои работы в самарской мастерской.