Fouquet’s Mykonos: скоро на Эгейском море

Компания Barriere Collection объявила об открытии летом этого года первого отеля сети в Греции Fouquet’s Mykonos. Отель с панорамными морскими видами расположен на южной оконечности острова между известными пляжами Парага и Парадайз и органично интегрирован в природный ландшафт. Архитектура выдержана в традиционном кикладском стиле (Киклады — группа островов, в которую входит Миконос), а интерьеры оформлены в минималистичной эстетике. Гостям будут доступны 61 сьют и 3 виллы с частными бассейнами и просторными панорамными террасами. Для максимального комфорта и приватности предусмотрен прямой выход к пляжу, а также возможность исследовать уединенные бухты острова. Fouquet’s Mykonos также предложит гостям инфраструктуру высокого уровня: крытый бассейн, баскетбольную площадку, вырезанную в скале, а также спа-комплекс Rock Spa, созданный в сотрудничестве с Dr. Barbara Sturm. В него войдут гипербарическая камера, флоатинг-бассейн и ледяные ванны. Гастрономическая составляющая будет представлена рестораном и пляжным клубом, созданными совместно с японским брендом ROKA, где атмосфера chic & relaxed сочетается со свежими гастрономическими акцентами. Пятая локация сети Fouquet’s (после Парижа, Нью-Йорка, Куршевеля и Сен-Бартелеми) создана как уединенное пространство, в котором каждая деталь подчеркивает атмосферу спокойствия, комфорта и исключительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Fouquet’s Mykonos Фото: Fouquet’s Mykonos Фото: Fouquet’s Mykonos Фото: Fouquet’s Mykonos Следующая фотография 1 / 4 Фото: Fouquet’s Mykonos Фото: Fouquet’s Mykonos Фото: Fouquet’s Mykonos Фото: Fouquet’s Mykonos

Нина Никифорова