Банк ДОМ.РФ поможет Пензе с проектами КРТ и поддержкой МСП

Банк ДОМ.РФ и администрация Пензы заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи поставили глава города Олег Денисов и зампред правления банка Алексей Косяков, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Банк ДОМ.РФ занимает 30% рынка проектного финансирования жилья в Пензенской области. В регионе с его поддержкой строятся семь жилых комплексов с лимитом кредитования 35 млрд руб., в том числе один проект в рамках комплексного развития территорий.

Сотрудничество предполагает совместную реализацию инвестпроектов, поддержку МСП, участие в инфраструктурных проектах и увеличение кредитования жилищного строительства. Господин Косяков выразил уверенность, что соглашение между Банком ДОМ.РФ и мэрией Пензы послужит развитию промышленности в городе.

