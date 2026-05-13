Ученые из Петербурга и Кубы совместно разрабатывают препарат от рака

Кубинский Институт онкологии и радиологии (INOR) и Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр имени Напалкова ведут активное научное сотрудничество, включающее разработку средств против рака. Об этом сообщил РИА Новости директор INOR Луис Эдуардо Мартин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исследования с участием кубинских пациентов направлены на изучение эффективности препарата при меланомах и лимфомах

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Исследования с участием кубинских пациентов направлены на изучение эффективности препарата при меланомах и лимфомах

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«У нас налажен академический и клинический обмен с институтом Напалкова: наши специалисты ездят туда на стажировки и участвуют в научных мероприятиях, а их специалисты приезжают к нам. Сейчас проходят клинические испытания препарата — биоаналога пембролизумаба, который показывает очень хорошие результаты»,— рассказал Мартин.

Исследования с участием кубинских пациентов направлены на изучение эффективности препарата при меланомах и лимфомах, а сами пациенты получают доступ к лечению лекарствами мирового уровня. Результаты испытаний уже представлены в России и на Кубе и соответствуют международным стандартам.

Куба, в свою очередь, получила моноклональное антитело пембролизумаб от российских фармкомпаний, в том числе от Biokad, пояснил собеседник агентства. Кроме того, специалисты двух стран совместно работают над оценкой состояния пожилых онкобольных.

Карина Дроздецкая