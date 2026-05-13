Ученые из Петербурга и Кубы совместно разрабатывают препарат от рака
Кубинский Институт онкологии и радиологии (INOR) и Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр имени Напалкова ведут активное научное сотрудничество, включающее разработку средств против рака. Об этом сообщил РИА Новости директор INOR Луис Эдуардо Мартин.
Исследования с участием кубинских пациентов направлены на изучение эффективности препарата при меланомах и лимфомах
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
«У нас налажен академический и клинический обмен с институтом Напалкова: наши специалисты ездят туда на стажировки и участвуют в научных мероприятиях, а их специалисты приезжают к нам. Сейчас проходят клинические испытания препарата — биоаналога пембролизумаба, который показывает очень хорошие результаты»,— рассказал Мартин.
Исследования с участием кубинских пациентов направлены на изучение эффективности препарата при меланомах и лимфомах, а сами пациенты получают доступ к лечению лекарствами мирового уровня. Результаты испытаний уже представлены в России и на Кубе и соответствуют международным стандартам.
Куба, в свою очередь, получила моноклональное антитело пембролизумаб от российских фармкомпаний, в том числе от Biokad, пояснил собеседник агентства. Кроме того, специалисты двух стран совместно работают над оценкой состояния пожилых онкобольных.