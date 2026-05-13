На жительницу Великого Новгорода завели дело о реабилитации нацизма за пост в соцсети
54-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье о реабилитации нацизма за пост в социальной сети. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Новгородской области.
Ранее новгородку уже привлекали к административной ответственности за возбуждение ненависти и вражды. В мае прошлого года она разместила на своей странице в соцсети пост, выражающий неуважение ко дню воинской славы, связанному с защитой Отечества. Публикацию обнаружили сотрудники прокуратуры и передали материалы в следственные органы. Ведется расследование.