На жительницу Великого Новгорода завели дело о реабилитации нацизма за пост в соцсети

54-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье о реабилитации нацизма за пост в социальной сети. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Новгородской области.

Ранее новгородку уже привлекали к административной ответственности за возбуждение ненависти и вражды

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Ранее новгородку уже привлекали к административной ответственности за возбуждение ненависти и вражды. В мае прошлого года она разместила на своей странице в соцсети пост, выражающий неуважение ко дню воинской славы, связанному с защитой Отечества. Публикацию обнаружили сотрудники прокуратуры и передали материалы в следственные органы. Ведется расследование.

Карина Дроздецкая