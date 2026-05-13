На Урале осудили двух фигурантов дела о насилии над инвалидами

Суд в Свердловской области вынес приговор 39-летнему мужчине и 33-летней женщине, признанным виновными в покушении на убийство, насильственных действиях сексуального характера, истязании, вымогательстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Преступления были совершены зимой-весной 2025 года в Артемовском в отношении людей, находившихся в беспомощном состоянии. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Потерпевшими от противоправных действий стали знакомые подсудимых — 33-летний мужчина и 24-летняя девушка, которые, по данным следствия, в силу имеющихся у них особенностей не понимали значения совершаемых в отношении них действий. «В результате совершения преступлений здоровью потерпевших был причинен вред, они испытали физические и психические страдания»,— добавили в ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела следователем СКР был проведен комплекс процессуальных действий: осмотры места происшествия, предметов и документов, допросы свидетелей, потерпевших и обвиняемых, очные ставки, а также судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы. После этого дело было передано в суд.

По решению суда мужчина приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима, женщина — к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ранее фигуранты к уголовной ответственности не привлекались и судимостей не имели. «Их изобличение началось со звонка в дежурную часть ОМВД России "Артемовский" от одного местного жителя. Он, в частности, сообщил, что на территории города "преступная банда избивает инвалидов"»,— добавил полковник Горелых.

Полина Бабинцева