Доходы Карелии от аренды земли выросли вдвое с начала года

7,7 млн руб. составили поступления от аренды республиканских земель в бюджет Карелии за первый квартал 2026 года. Как сообщили в Министерстве имущественных и земельных отношений региона, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Власти связывают позитивную динамику с повышением платежной дисциплины и доли своевременно закрытых счетов

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Глава ведомства Наталья Тенчурина связала позитивную динамику с повышением платежной дисциплины и доли своевременно закрытых счетов.

«Это позволяет уверенно осуществлять бюджетное планирование»,— отметила министр. Она добавила, что правительство региона держит на контроле исполнение арендаторами договорных обязательств.

Рост доходов от аренды земель, находящихся в собственности республики, фиксируется с прошлого года. В 2025 году Карелия получила почти 21 млн руб., что на 12,6% больше, чем в 2024-м. В министерстве это объяснили увеличением числа заключенных договоров.

Кроме того, в 2025 году выросли поступления от аренды земель лесного фонда. Арендаторы карельских лесов внесли 3 млрд руб. в бюджеты всех уровней — на 13,3% больше, чем годом ранее. Из этой суммы в консолидированный бюджет республики поступило почти 1,2 млрд руб.

Карина Дроздецкая