Суперкубок России по футболу может принять Калининград

Матч за трофей сезона-2026/27, который состоится 18 июля, вероятно, пройдет на стадионе «Ростех Арена» (изначально назывался «Калининград») в Калининграде. О готовности города принять игру заявил генеральный директор ФК «Балтика» Равиль Измайлов.

Матч за Суперкубок России сезона-2026/27 пройдет 18 июля. За этот трофей будут бороться победитель чемпионата России и обладатель Кубка страны

«Мы заявили о готовности принять этот матч»,— цитирует его РИА Новости. Окончательное решение остается за Российским футбольным союзом.

Соперниками по Суперкубку станут победитель чемпионата России (на него претендуют «Зенит» и «Краснодар») и обладатель Кубка страны (здесь борьба идет между «Спартаком» и «Краснодаром»).

Калининград уже принимал Суперкубок в 2021 году, тогда «Зенит» разгромил «Локомотив» (3:0). Арена на острове Октябрьском вместимостью 35 тыс. зрителей была построена к чемпионату мира 2018 года. По данным правительства РФ, ее сметная стоимость составила 19,1 млрд руб. В 2017 году по делу о хищениях при строительстве арестовывали бывшего министра строительства Калининградской области Амира Кушхова, которого обвиняли в мошенничестве с 752 млн руб. Через три года фигурантов отпустили. За пять лет стадион, получивший название «Ростех Арена», так и не начал окупать затраты на содержание.

Карина Дроздецкая