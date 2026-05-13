Ульяновская область заняла 50-е место по доступности электроэнергии для населения

Аналитики агентства РИА «Рейтинг» (входит в государственную медиагруппу «Россия сегодня») подготовили рейтинг регионов России по доступности электроэнергии для населения, исходя из ее стоимости по регионам.

Расчеты производились Центром экономических исследований «РИА Рейтинг»на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы. При расчетах использовались региональные одноставочные тарифы для квартир без электроплит за минимальный объем потребления. Доступность электроэнергии для населения оценивалась как количество электроэнергии, которое может приобрести житель региона за среднемесячную зарплату этого субъекта РФ.

Лидером рейтинга стала Иркутская область: здесь на среднемесячную зарплату житель может купить 46,0 тыс. киловатт-часов электроэнергии.

Оренбургская область занимает 21-е место (13,8). Ульяновская область — на 50-й позиции (10,7). Самарская область, несмотря на более высокую среднюю зарплату в регионе, стоит на 52-й строчке (10,6).

Из регионов ПФО на первом месте Оренбургская область, на втором — Татарстан, третье место — у Башкортостана. Ульяновская область на 11-м месте, Самарская — на 12-м.

По абсолютной стоимости электроэнергии Оренбургская область вышла на 13-е место среди регионов РФ (в этом регионе и самая низкая стоимость электроэнергии среди регионов ПФО), Ульяновская область по России занимает 30-е место, Самарская область — на 51-м месте .

Сергей Титов, Ульяновск