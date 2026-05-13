Чувство собственной бумажности

Между членами семьи скончавшегося президента АО «Соликамскбумпром» Виктора Баранова возник корпоративный спор. Его дочь Анна Шитикова обратилась с исковым заявлением к ООО «Сопапэкс», представительству пермского предприятия в Москве, на сумму свыше 49 млн руб. Речь может идти о взыскании действительной стоимости доли госпожи Шитиковой. Ранее ей принадлежало 2,5% долей в ООО, которые она передала на баланс общества в 2025 году. Сейчас совладельцами «Сопапэкса» являются директор ООО, а также вдова и сыновья господина Баранова. Собеседники не исключают, что у наследников могут быть разные взгляды на дальнейшее развитие «Соликамскбумпрома» и связанных с ним компаний.

Исковое заявление Анны Шитиковой к ООО «Сопапэкс» рассмотрит Арбитражный суд Москвы 29 июня. Согласно материалам дела, истец требует взыскать с компании чуть более 49 млн руб. Детали исковых требований не указаны. Как отмечено в Rusprofile, данный спор связан с принадлежностью акций и долей участия, установлением их обременений и реализацией вытекающих из них прав.

ООО «Сопапэкс» зарегистрировано в Москве в 1996 году, по официальной информации — выполняло функ­ции представительства ООО «Соликамскбумпром» (СБП) в столице. Компания специализируется на оптовой торговле бумагой и картоном. При этом несколько лет назад «Сопапэкс» был владельцем 24,74% СБП. По итогам 2025 года выручка общества составила 261 млн руб., чистая прибыль — 85 млн руб., что ниже показателя предыдущего года на 21%. Чистые активы общества в 2025 году составили 549,7 млн руб. Основными владельцами «Сопапэкс» являются члены семьи скончавшегося в 2023 году экс-президента СБП Виктора Баранова. 22,5% принадлежит его вдове Татьяне Барановой, 43,2% сыну Кириллу Баранову, 2,5% Ивану Баранову; еще 29,3% контро­лирует предприниматель Дмитрий Кепп. Остальные 2,5% находятся на балансе общества, и до декабря 2025 года они принадлежали гос­поже Шитиковой.

По данным «Ъ-Прикамье», спор может быть связан с намерением Анны Шитиковой взыскать действительную стоимость доли в компании.

Анна Шитикова является дочерью Виктора Баранова. Согласно открытой информации, ранее работала на руководящих должностях в ЮниКредит Банке (занимала должности риск-менеджера и руководителя отдела корпоративного кредитования). По данным Rusprofile, сейчас владеет 4% долей еще одной аффилированной с СБП компании — ООО «Бикор». В число совладельцев этого ООО входит более 20 физических лиц. Также, как говорят источники, госпожа Шитикова владела небольшим пакетом акций СБП, но в итоге продала его.

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основное направление деятельности — производство газетной бумаги. Предприятие обладает полным цик­лом производства — от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции. Основная часть акций предприятия принадлежит наследникам Виктора Баранова и топ-менеджменту. Чис­тый убыток общества по итогам 2025 года составил 4,8 млрд руб.

В настоящее время общество находится в тяжелом финансовом положении. С марта 2025 года СБП было признано ответчиком по 209 делам на общую сумму свыше 2,49 млрд руб. 24 марта 2026 года о намерении подать заявление с требованием банкротства комбината сообщила логистическая компания ООО «Кэпитал-Авто». 27 апреля об аналогичном намерении объявило ООО «ГЭТ», долг СБП перед компанией превышает 80 млн руб. На предприятии ранее выражали намерение стабилизировать его финансовое состояние.

Отметим, что ЮниКредит Банк — один из основных кредиторов «Соликамск­бумпрома». На начало 2026 года общая сумма задолженности предприятия перед банками составляла около 12,5 млрд руб. В конце прошлого года на совещании в Минпромторге РФ кредитные организации обе­щали не предъявлять санк­ции за просрочку по выплатам и не обращаться с исками о банкротстве. Собеседники «Ъ-Прикамье» говорили, что в прошлом году интерес к комбинату проявили несколько крупных компаний, работающих в целлюлозно-бумажной отрасли, но в итоге стороны не договорились о цене сделки. Собеседники не исключают, что у наследников могли возникнуть разногласия по поводу дальнейшего развития предприятия, это привело к выходу Анны Шитиковой из числа совладельцев.

Кандидат юридических наук, партнер адвокатского бюро «Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры» Денис Быканов говорит, что действительная стоимость доли при выходе участников из общества определяется исходя из стоимости чистых активов компании (СЧА). Получение действительной стоимости нередко может оказаться для участника более выгодным, так как при расчете СЧА не учитываются обременения имущества общества. Для расчета СЧА суд может назначить оценочную экспертизу. Благодаря изменениям в законодательство, вступившим в силу в начале этого года, выходящий участник, не согласный с расчетом СЧА, вправе потребовать от общества переоценки активов во внесудебном порядке,— объясняет эксперт.— Тем не менее, это не исключает, что в конечном итоге спор будет передан на рассмотрение в суд».

Анастасия Леонтьева