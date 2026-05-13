Суд отправил под домашний арест петербурженку, ударившую мужа ножом в шею

Василеостровский районный суд избрал меру пресечения женщине, обвиняемой в покушении на убийство супруга, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Супруга схватилась за нож и целенаправленно ударила мужа в шею. Пострадавший выжил благодаря своевременно прибывшей скорой помощи

Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ Супруга схватилась за нож и целенаправленно ударила мужа в шею. Пострадавший выжил благодаря своевременно прибывшей скорой помощи

Конфликт произошел ночью 11 мая в квартире дома на улице Вадима Шефнера. Причины ссоры не уточняются, однако, по версии следствия, супруга схватилась за нож и целенаправленно ударила мужа в шею. Пострадавший выжил благодаря своевременно прибывшей скорой помощи.

Женщину задержали 12 мая и предъявили обвинение. Следствие настаивало на заключении под стражу, опасаясь, что фигурантка может оказать давление на свидетеля или потерпевшего. Сама обвиняемая просила о домашнем аресте либо запрете определенных действий.

Суд избрал домашний арест, разрешив покидать квартиру только с разрешения следователя. Под такой мерой пресечения женщина пробудет минимум до 11 июля. Ей грозит до 11 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Карина Дроздецкая