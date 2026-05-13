В Югре с экс-директора бара взыскали 3 млн руб. по делу о смерти посетительницы

Сургутский городской суд взыскал 3 млн руб. компенсации морального вреда в пользу матери девушки, погибшей при обрушении металлической конструкции в развлекательном заведении в 2018 году. Об этом сообщили в окружной пресс-службе судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Иск был подан к Копайгоре С. А., ранее признанному виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Суд установил, что, будучи директором ООО «Медвежий угол», он допустил оказание развлекательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате в 2018 году на танцевальной площадке азвлекательного заведения, где находилась дочь истицы, обрушилась металлическая конструкция с экранами телевизоров. От полученных травм девушка скончалась.

Истец требовала взыскать с экс-директора 5 млн руб. компенсации морального вреда с учетом уже выплаченного 1 млн руб. Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска, указав, что Копайгора ранее выплатил по 1 млн руб. каждому из потерпевших - матери, отцу и мужу погибшей, а также не располагает возможностью для дальнейших выплат из-за тяжелого материального положения и наличия на иждивении двоих детей.

В итоге суд частично удовлетворил требования матери погибшей, взыскав в ее пользу еще 3 млн руб. Апелляционная инстанция суда ХМАО-Югры оставила это решение без изменения.

Полина Бабинцева