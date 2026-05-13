Бастрыкин взял на контроль массовую драку на птицефабрике под Петербургом

В поселке Приладожский Кировского района Ленобласти около 60 человек устроили массовую потасовку на территории птицефабрики «Синявинская». Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В результате конфликта 20 участников были госпитализированы, состояние семерых врачи оценивают как тяжелое. По предварительным данным, причиной стал словесный спор между выходцами из Средней и Южной Азии. Полиция опрашивает 12 наиболее активных иностранцев в возрасте от 21 до 39 лет.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

Карина Дроздецкая