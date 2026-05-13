На Дону зарегистрирован случай заражения КГЛ
В Мартыновском районе зарегистрирован случай инфицирования крымской геморрагической лихорадкой. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
«Заражение произошло при раздавливании клещей незащищенными руками во время ухода за крупным рогатым скотом»,— отметили в ведомстве.
По состоянию на 12 мая, более 1 тыс. жителей Ростовской области обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Среди них 43,6% составляют дети, не достигшие 14 лет.