На Дону зарегистрирован случай заражения КГЛ

В Мартыновском районе зарегистрирован случай инфицирования крымской геморрагической лихорадкой. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Заражение произошло при раздавливании клещей незащищенными руками во время ухода за крупным рогатым скотом»,— отметили в ведомстве.

По состоянию на 12 мая, более 1 тыс. жителей Ростовской области обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Среди них 43,6% составляют дети, не достигшие 14 лет.

Наталья Белоштейн

