Дачу Шауба изымут у собственника

В Санкт-Петербурге после девятилетней эпопеи с разрушением памятника архитектуры может начаться его изъятие у собственника. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) подтвердил намерение инициировать изъятие дачи Шауба в Лахте после 29 августа 2026 года — даты окончания отведенного судом срока на реставрацию. Градозащитники считают, что изъятие здания является мягкой мерой по отношению к владельцу, который, по их мнению, имел умысел на разрушение дома, и намерены добиваться привлечения его к уголовной ответственности.

Дача В. В. Шауба. Лахта, Лахтинский пр., 117. 2014 год

Фото: citywalls.ru Дача В. В. Шауба. Лахта, Лахтинский пр., 117. 2014 год

Дача Шауба на Лахтинском проспекте, 115, была построена в 1911–1913 годах по проекту одного из ведущих зодчих Петербурга рубежа веков — академика архитектуры Василия Васильевича Шауба. Здание выполнено в неорусском стиле и считается ярким образцом деревянного модерна в петербургской загородной архитектуре. Там проходили заседания первого теннисного клуба в России «Клеверный листок», основанного в 1891 году. На его кортах вырос первый заслуженный мастер спорта СССР среди теннисистов Евгений Кудрявцев.

В список выявленных объектов культурного наследия дача попала в 2001 году. В 2014 году предприниматель Павел Матвеев стал собственником участка и здания. По версии градозащитников, бизнесмен купил участок для последующей продажи под строительство торгового комплекса, но стоящая в центре надела дача мешала, и, считают они, Матвеев принял решение уничтожить ее.

После приобретения собственник отказался подписывать охранные обязательства. В 2016 году у здания обрушился северный фасад, после чего КГИОП начал фиксировать нарушения. Начиная с 2014 года в комитете составили в отношении собственника четыре протокола об административных правонарушениях, а в 2016 и 2021 годах просили возбудить уголовное дело по статье 243 УК РФ об уничтожении объектов культурного наследия, но получили отказ. Общая сумма штрафов, назначенных собственнику, составила 135 тыс. рублей.

В 2022 году КГИОП обратился в суд. В сентябре того же года Приморский районный суд удовлетворил иск. Павел Матвеев был обязан в течение восьми месяцев провести противоаварийные работы (установить ограждение, укрепить дом лесами и подпорками, сделать временную кровлю и водоотводящую систему), а затем в течение трех лет полностью отреставрировать здание. Суд также установил неустойку в размере 25 тыс. рублей за первый месяц неисполнения и по 50 тыс. за каждый последующий. Собственник обжаловал решение, в августе 2023 года Городской суд Санкт-Петербурга оставил его в силе. К тому моменту дом продолжал разрушаться, окна были заколочены, внутрь проникли бездомные. В то же время уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова попросила изъять дачу Шауба у собственника и защитить объект культурного наследия. Также омбудсмен просила изъять у собственника дачу Мюзера, расположенную в Зеленогорске на Театральной улице, 9, которой предположительно владел Генрих Вильгельмович Мюзер, совладелец мануфактуры одноименной фирмы.

Инициатором изъятия выступили сами градозащитники. Активисты движения «SOS СПб СНОС» обратились в КГИОП с требованием применить к нарушителю крайнюю меру. В ответе ведомства, полученном ими 13 мая, председатель КГИОП Алексей Михайлов пишет, что «вопрос об изъятии объекта у его собственника будет инициирован КГИОП в 2026 году». Конкретный срок связан с решением суда. Реставрационные работы должны быть завершены к 29 августа, после чего комитет сможет начать процедуру изъятия. Сейчас по заявлению ведомства уже возбуждено исполнительное производство.

В то же время в самом КГИОПе констатируют, что механизм изъятия подразумевает затраты. В письме ведомства отмечается: «Положениями ст. 54 федерального закона № 73 предусмотрено изъятие у собственника бесхозяйственно содержимого объекта культурного наследия, которое предусматривает не конфискацию объекта, а его выкуп по рыночной цене, то есть финансовую поддержку нарушителя и освобождение его от процедур, связанных с организацией и проведением работ по сохранению объекта культурного наследия». Градозащитники же заявили, что они намерены продолжать добиваться для Павла Матвеева уголовной ответственности, настаивая на умысле уничтожить ОКН в его действиях.

Полина Пучкова