Суд в Петербурге выслал из России гражданина Узбекистана за намаз

Приморский районный суд оштрафовал и выдворил из страны иностранца, проводившего религиозный обряд в общественном месте без необходимых разрешений. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Сотрудники полиции обнаружили возле дома на Савушкина гражданина Узбекистана, который, выступал в роли имама и совершал коллективный намаз

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Сотрудники полиции обнаружили возле дома на Савушкина гражданина Узбекистана, который, выступал в роли имама и совершал коллективный намаз

12 мая 2026 года около 19:45 сотрудники полиции обнаружили возле дома на Савушкина гражданина Узбекистана, который выступал в роли имама и совершал намаз. Миссионерская деятельность велась без согласования с органами власти, что для иностранного гражданина образует состав административного правонарушения по ч. 5 ст. 5.26 КоАП РФ (осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести и религиозных объединениях).

В суде мужчина вину фактически признал, пояснив, что не знал о запрете на подобные действия.

Суд констатировал: объективная сторона нарушения заключается в публичном распространении вероучения среди лиц, не являющихся членами данного религиозного объединения, с целью их вовлечения. Итогом стало наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и принудительное выдворение за пределы России.

Карина Дроздецкая