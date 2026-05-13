Роспотребнадзор не выявил в Прикамье нарушений закона о защите русского языка

С марта этого года в Пермском крае не было зарегистрировано ни одного административного правонарушения нового закона о защите русского языка. Закон предпринимателей использовать только русскоязычные названия на вывесках, объявлениях и прочей информации, размещаемой в публичных местах. Жалобы на нарушения настоящего нововведения также зарегистрированы не были. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Согласно закону, вступившему в силу 1 марта этого года, вся информация, предназначенная для потребителей (вывески, объявления, меню и прочее) должна быть указана на русском языке. В некоторых случаях допускается использование других языков, но русский должен быть основным. При этом законодательные новшества не затрагивают зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования, поэтому бренды с официальной регистрацией могут оставить англоязычные названия. В остальных случаях рекомендуется добавить перевод или зарегистрировать товарный знак.

За нарушение требований предусмотрены штрафы от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для компаний, а за несоблюдение правил в рекламных материалах — до 500 тыс. руб.