Термальный комплекс прикамского депутата заксобрания получил медицинскую лицензию

ООО «Термы плюс» получило лицензию на оказание медицинской помощи при санаторно-курортном лечении. Об этом сообщил медицинский директор комплекса Юрий Уткин. По его словам, медицинская лицензия была получена 28 апреля. Теперь комплекс будет позиционироваться как санаторий. Сейчас компания формирует программы санаторно-курортного лечения. По словам господина Уткина, основу программ составят показания к применению трех минеральных вод из собственных источников. В дальнейшем планируется восстановить программы апи-терапии (лечение пчелами), которые ранее предлагались в комплексе. Также компания ведет работу по включению санатория в государственный реестр санаторно-курортных организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Термы плюс» (бывшее «Термы Тенториум») были созданы на базе имущественного комплекса Пермской водогрязелечебницы. В прошлом году стало известно, что комплекс выкупил депутат законодательного собрания Николай Благов. Ранее его единолично контролировал основатель группы «Тенториум» Раиль Хисматуллин. В комплексе расположены термальная зона с открытым подогреваемым и тремя крытыми бассейнами, а также SPA-центр, несколько видов бань и саун, гостиница. На территории курорта находятся пять источников минеральных вод глубиной до 1,5 км. Курорт состоит из четырех корпусов, столовой, конференц-зала, сауны с бассейном, фитобара, видеозала, бильярда, музея пчеловодства.

В прошлом году Николай Благов заявил о намерении перепрофилировать курорт в реабилитационный центр. По его словам, инвестиции в развитие комплекса составили 180 млн руб. Как пояснил Юрий Уткин, после смены юридического лица, медицинская лицензия отзывается. Поэтому новым владельцам комплекса пришлось заново оформлять документы.