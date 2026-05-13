На Дону директора фирмы обязали выплатить долг по зарплате в 250 тыс. рублей
В Новочеркасске после вмешательства прокуратуры директор коммерческого предприятия выплатил долг по зарплате в 250 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
«С целью защиты трудовых прав граждан прокуратурой принят комплекс мер реагирования, в результате чего задолженность полностью погашена»,— отметили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что долг по зарплате образовался перед тремя сотрудниками.