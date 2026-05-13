На Ставрополье создадут деревообрабатывающий комплекс за 200 млн рублей

В региональном индустриальном парке «Зеленокумск» в Советском округе планируют запустить деревообрабатывающий комплекс и производство стройматериалов за 200 млн руб. Об этом сообщает министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

РИП «Зеленокумск» имеет 4 инвестиционные площадки и якорного инвестора. На территории парка также действует 2 проекта по механизму ГЧП — строительство автомобильной дороги и создание остановочного пункта с объемом инвестиций в 3,8 млн руб.

Господин Доронин добавил, что по итогам 2025 года плановый показатель по инвестициям в Советском округе выполнен на 116,7%.

Наталья Белоштейн