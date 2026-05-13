В Димитровграде арестован замдиректора МКУ «Городские дороги»

Как стало известно «Ъ-Волга», в Димитровграде арестован заместитель директора муниципального казенного учреждения «Городские дороги» Марат Валиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Источники, близкие к СУ СКР, сообщают, что заместителю директора «Городских дорог» предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве с использованием служебного положения (ст. 291.1 УК РФ до семи лет лишения свободы, если в крупном размере — до 10 лет лишения свободы), и он заключен под стражу.

В СУ СКР подтверждают информацию о возбуждении уголовного дела, но никаких подробностей не сообщают, от комментариев отказываются, ссылаясь на тайну следствия.

По данным Kartoteka.ru, Марат Валиев был в 2009 году соучредителем ООО ПКФ «Век» (33,33%), в 2010 году — «Бета-строй» (50%), а также учредителем в 2010 году ООО «Лиана» и в 2011 году — гендиректором ООО «Керамика» (строительство дорог). Все эти компании уже ликвидированы. Затем с июля 2012 года по июль 2013 года он возглавлял МКУ «Городские дороги», снова стал директором этого МКУ — с мая 2014 года по сентябрь 2019 года. После этого он был назначен руководителем группы технического надзора дорожного хозяйства Департамента автомобильных дорог Ульяновской области, а в марте 2024 года был назначен на пост председателя комитета по ЖКХ администрации Димитровграда, где проработал только полгода. После этого он вернулся в «Городские дороги», но уже на должность заместителя директора.

Как сообщил «Ъ-Волга» депутат гордумы Димитровграда Александр Ерышев, в 2019 году у депутатов были к работе Марата Валиева «очень серьезные претензии». Как показала проверка, проведенная депутатами совместно с контрольно-счетной палатой (КСП) города, асфальтовая крошка, снимаемая с дорожного полотна, передавалась в частные руки, а те затем продавали ее по рыночной цене. В то время КамАЗ асфальтовой крошки стоил 12 тыс. руб. По словам господина Ерышева, депутаты в связи с выводами КСП обращались в прокуратуру, но в то время не было официальных нормативных актов по учету и использованию вторсырья, наказания не последовало. «Впрочем, после начала проверки Марат Валиев тогда сам уволился с должности руководителя МКУ», — пояснил депутат.

Сергей Титов, Ульяновск