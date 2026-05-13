Пассажиров лайнера Ambition с симптомами гастроэнтерита поместили на карантин

На пришвартованном во Франции лайнере Ambition ввели усиленные санитарно-профилактические меры после смерти 90-летнего пассажира из-за кишечной инфекции. Пассажиров и членов экипажа с симптомами гастроэнтерита поместили на карантин, они находятся под наблюдением медперсонала. Об этом сообщил владелец судна, компания Ambassador Cruise Line.

На борту находятся 1,2 тыс. пассажиров и 514 членов экипажа, пишет Reuters. Большинство пассажиров — граждане Великобритании или Ирландии. 6 мая Ambition покинул Шетландские острова. 8 мая судно остановилось для посадки пассажиров в Белфасте в Северной Ирландии. На следующий день — в Ливерпуле, после чего начали фиксировать случаи заболевания. 12 мая судно прибыло в западный порт Бордо.

На лайнере проводят усиленную уборку и дезинфекцию. Пассажирам и экипажу запрещено покидать судно до завершения медобследования. Ambassador Cruise Line пообещала выплатить компенсации из-за отмененных экскурсий, следует из заявления компании в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Гастроэнтерит часто возникает из-за ротавируса и норовируса. Среди симптомов — диарея, рвота, боли в животе и лихорадка. Может провоцировать обезвоживание.

Это второй случай вспышки инфекционного заболевания на круизном лайнере за последний месяц. В начале мая на борту MV Hondius, следовавшего по маршруту Аргентина — Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. На борту находились 147 человек, трое из них умерли. Судно прибыло в Испанию, где пассажиров эвакуировали.