На юге КАД временно закроют площадки отдыха из-за ПМЭФ

С 2 по 6 июня на участке КАД между Софийской улицей и Ропшинским шоссе временно ограничат доступ к площадкам отдыха для водителей. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время ПМЭФ на КАД закроют площадки отдыха для водителей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Во время ПМЭФ на КАД закроют площадки отдыха для водителей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ограничения будут действовать на отрезке с 60-го по 94-й километр кольцевой автодороги. Проезд на площадки отдыха перекроют с помощью водоналивных барьеров. Меры связаны с проведением Петербургского международного экономического форума.

При этом доступ к автозаправочным станциям, расположенным на данном участке КАД, останется открытым.

Кроме того, на время ПМЭФ на южном участке кольцевой дороги введут ограничения для грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонны. Контролировать движение будут патрули Госавтоинспекции.

Матвей Николаев