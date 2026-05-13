Суд в Пензе подтвердил приговор продавцам ненужных электроприборов пенсионерам

Пензенский областной суд оставил в силе приговор мошенникам, которые обманывали пенсионеров при продаже электротоваров (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Ранее Октябрьский районный суд Пензы признал виновными в мошенничестве семерых жителей разных регионов в возрасте от 22 до 47 лет. Суд установил, что с сентября 2021-го по декабрь 2022 года 47-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Игнатов создал группу, которая под видом сотрудников энергоснабжающей организации ходила по квартирам пенсионеров. Фигуранты убеждали пожилых людей, что старая проводка может вызвать пожар, а замена обойдется в 60–80 тыс. руб. В качестве «спасения» жертвам навязывали покупку реле контроля напряжения марок ROBITON, DigiTOP и Evology по цене от 2,9 до 58 тыс. руб., а также огнетушащие аэрозоли «НИМБУС», указано в судебных актах первой и апелляционной инстанций.

В результате пострадали 43 жителя Пензы, Пензенской области и Республики Мордовия. Ущерб превысил 770 тыс. руб.

В декабре прошлого года суд признал виновными всех участников схемы. Организатор Игнатов получил шесть лет колонии общего режима. Его активного сообщника Сергея Клячева суд приговорил к трем с половиной годам заключения. Остальных пятерых участников — Альбину Котлярову, Татьяну Беленко, Андрея Ерасова, Софью Якушеву и Антона Демина — осудили условно с испытательными сроками от двух до трех лет, указано в определении Октябрьского райсуда.

Защитник Игнатова Александр Мартынов просил оправдать своего подзащитного по 60 эпизодам преступления за отсутствием состава, но безуспешно, указано в акте облсуда. Приговор вступил в силу.

Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба на общую сумму 272,4 руб. Для покрытия исков потерпевших суд обратил взыскание на имущество Игнатова: автомобиль KIA RIO 2013 года выпуска и 35,5 тыс. руб., которые ранее арестовал Железнодорожный райсуд Пензы. Арест с его BMW X6 2011 года суд снял.

Нина Шевченко