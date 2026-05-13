Депутат Бундестага заявил о планах участвовать в ПМЭФ

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), энергетический эксперт Штеффен Котре намерен приехать в Россию на Петербургский международный экономический форум. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на господина Котре.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Да, я поеду»,— сказал Штеффен Котре, комментируя сообщения СМИ о возможной поездке двух парламентариев от АдГ в начале июня.

В самой фракции изданию пояснили, что официальных запросов на совершение поездок пока не поступало.

Ранее газета Politico сообщала, что вместе с Котре в Россию собирается внешнеполитический эксперт фракции Маркус Фронмайер. Замглавы фракции Штефан Койтер, курирующий международные дела, уже поддержал эту идею.

Карина Дроздецкая

