В Карелии горел национальный парк из-за непотушенного костра

Как сообщила во «ВКонтакте» глава Минприроды Карелии Янина Свидская, возгорание в Сортавальском районе на территории национального парка «Ладожские шхеры» удалось ликвидировать в первый же день. Причиной стал оставленный без присмотра костер на одном из островов Ладожского озера.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Пожар оказался сложным: оперативному тушению мешали сухая лесная подстилка, скалистый берег и ветер с озера

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как отметила госпожа Свидская, пожар оказался сложным: оперативному тушению мешали сухая лесная подстилка, скалистый берег и ветер с озера. Специалистам пришлось проливать все щели и расщелины, чтобы устранить скрытые очаги.

На данный момент лесных пожаров в республике не зафиксировано.

Карина Дроздецкая