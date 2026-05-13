Председатель СКР затребовал доклад по делу о треснувшем доме в Павлове

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в городе Павлово Нижегородской области. Об этом сообщили в информационном центре СКР.

О ненадлежащем обслуживании и содержании многоквартирного дома на улице Суворова в СКР сообщили жители. Здание 1961 года постройки находится в непригодном состоянии. Его конструкции и фундамент разрушаются, в стенах образовались глубокие трещины, придомовая территория затапливается. При этом строение исключено из программы проведения капремонта в 2026 году. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли.

Региональным управлением СКР ранее возбуждалось уголовное дело, но это процессуальное решение было отменено надзорным органом. Сейчас возбуждено новое уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю нижегородского управления СКР Айрату Ахметшину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о принимаемых мерах по восстановлению прав жильцов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Андрей Репин