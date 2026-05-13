В Калининградской области стали чаще возбуждать дела о взыскании алиментов

В Калининградской области по итогам 2025 года увеличилось количество исполнительных производств, связанных со взысканием алиментов на несовершеннолетних детей. Такие данные содержатся в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребенка Ирины Ткаченко.

Согласно документу, в прошлом году в регионе было возбуждено 288 исполнительных производств по алиментам. Для сравнения: в 2024 году их насчитывалось 280, а в 2023-м — 274. При этом число завершенных производств сократилось — с 78 до 68.

Также выросло количество должников, объявленных в розыск. В 2025 году разыскивали 161 человека, тогда как годом ранее — 130.

Кроме того, в регионе стало больше уголовных дел по статье о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. В течение 2025 года было вынесено 100 постановлений о возбуждении уголовных дел, возбуждено 98 дел и вынесено 92 приговора. Годом ранее эти показатели составляли 82 дела и 71 приговор соответственно.

Увеличилось и число жителей, привлеченных к административной ответственности за неуплату алиментов: с 194 человек в 2024 году до 228 — в 2025-м.

Матвей Николаев