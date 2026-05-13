Психология Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 1 2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 2 3 Санкт-Петербургский государственный университет 3 4 Московский государственный психолого-педагогический университет 6 5 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 4 6 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 7 7 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России 5 8 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 8 9 Казанский (Приволжский) федеральный университет 12 10 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 10 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год