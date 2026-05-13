Право Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1 2 Санкт-Петербургский государственный университет 2 3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3 4 МГИМО МИД России 4 5 Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 5 6 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 6 7 Финансовый университет при правительстве РФ 7 8 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 10 9 Национальный исследовательский Томский государственный университет 8 10 Казанский (Приволжский) федеральный университет 11 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год