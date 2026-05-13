Путин посетил Московский институт теплотехники, создавший «Булаву» и «Тополь»

Президент Владимир Путин наградил коллектив Московского института теплотехники (МИТ) орденом «За доблестный труд». Во время посещения института он вручил орден генеральному конструктору института, Герою России, академику РАН Юрию Соломонову, передает ТАСС. Визит президента и церемония награждения приурочены к 80-летию МИТ.

Президент России Владимир Путин

Среди совместных с НИИ и конструкторскими бюро разработок МИТ — подвижные грунтовые ракетные комплексы с твердотопливными управляемыми баллистическими ракетами «Тополь», «Тополь-М», «Ярс», «Булава», «Темп-С», «Пионер». ОАО «Корпорация "МИТ"» находится в ведении «Роскосмоса».

Работа МИТ сформировала суверенную школу ракетных систем, внесшую неоценимый вклад в укрепление обороны страны, заявил президент во время посещения института.

«Созданные вами подвижные комплексы ... также несут дежурство, эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции», — отметил Владимир Путин. Он добавил, что Россия продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать любые современные и будущие системы противоракетной обороны.