Стрельба произошла в сенате Филиппин, где укрылся разыскиваемый МУС сенатор

В здании сената Филиппин раздалось несколько выстрелов, сообщил председатель палаты Алан Питер Каэтано. 11 мая в здании укрылся филиппинский сенатор Рональд де ла Роса, чтобы избежать ареста по ордеру Международного уголовного суда, пишет The Philippine Star. По словам Алана Питера Каэтано, господин де ла Роса не пострадал и находится в безопасности.

Сенатор Рональд де ла Роса Фото: Eloisa Lopez / Reuters Рональд де ла Роса убегает от филиппинских силовиков, 11 мая Фото: Senate of the Philippines / Handout / Reuters Филиппинские военнослужащие ведут перестрелку в коридоре здания Сената Фото: Aaron Favila / AP Обстановка в здании Сената после стрельбы Фото: Eloisa Lopez / Reuters Сотрудники СМИ во время стрельбы в Сенате Фото: Eloisa Lopez / Reuters

К зданию прибыл отряд военнослужащих в количестве более 10 человек, некоторые вооружены штурмовыми винтовками, передает Reuters.

«Мы не знаем, что происходит, все сейчас заперты в своих кабинетах, мы не можем выйти. Мы не можем обезопасить наших сотрудников»,— сказал Алан Питер Каэтано, который вел прямую трансляцию в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Он добавил, что договорился с коллегами не покидать здание и не оставлять Рональда де ла Росу.

Ордер на арест политика датирован ноябрем 2025 года, но был обнародован 11 мая. Министр внутренних дел Филиппин Джонвик Ремулла заявил, что ордер должен быть оформлен через Интерпол, так как страна вышла из МУС в 2019 году.

МУС обвиняет господина де ла Росу в убийствах граждан во время кампании по борьбе с наркотиками, которая велась при бывшем президенте Филиппин Родриго Дутерте (2016–2022). Полиция Филиппин арестовала бывшего главу государства в марте 2025 года и доставила в Международный уголовный суд в Гааге, где ему предъявили обвинения в преступлениях против человечности. По версии МУС, с 2016 по 2018 год на Филиппинах были убиты тысячи людей во время кампании по борьбе с наркотиками. Рональд де ла Роса тогда возглавлял полицию республики.