На Исаакиевской площади начали монтировать сад-трансформер

Специалисты садово-паркового предприятия «Центральное» приступили к созданию летнего сада на Синем мосту — самом широком в Петербурге. Парковку, которая располагалась здесь ранее, уже закрыли: рабочие натянули сигнальные ленты и начали установку первых контейнеров для растений у стен Мариинского дворца. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Саженцы размещают в специальных фитомодулях, где до поздней осени за ними ухаживают садовники Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Саженцы размещают в специальных фитомодулях, где до поздней осени за ними ухаживают садовники: контролируют корни, поливают и подкармливают. Осенью деревья и кустарники пересаживают в парки, скверы и на городские улицы.

В Смольном подчеркнули, что такие временные сады особенно востребованы на участках с историческим мощением или в охранных зонах подземных коммуникаций, где посадка в открытый грунт невозможна. Помимо сезонных садов, гранитный центр Петербурга украшают кашпо на опорах освещения, цветочные ящики на разделительных полосах и другие художественные решения.

Карина Дроздецкая