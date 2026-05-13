В Оренбуржье возбудили дело о нарушении экологических требований предпринимателем

Прокуратура Пономаревского района возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований), в отношении собственника зерносушильного комплекса. Ему также внесено представление для устранения недостатков. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По информации надзорного ведомства, предприниматель эксплуатирует зерносушильный комплекс (объект негативного воздействия на окружающую среду). Работа комплекса подлежит федеральному экологическому контролю. Собственник объекта на протяжении длительного времени не принимал меры по разработке комплекса по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух во время неблагоприятных метеорологических условий. Коммерсант также не разрабатывал планы соответствующих мероприятий.

Руфия Кутляева