Воронежское отделение примет участие в Х Съезде Союза машиностроителей России

14 мая в Москве состоится X юбилейный Съезд Союза машиностроителей России. Это одно из главных событий отечественного машиностроения, проходящее раз в 5 лет. В работе Съезда примут участие руководители крупнейших корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.

В рамках пленарного заседания будут подведены итоги деятельности СоюзМаш за последние пять лет, определены ключевые направления развития и представлены планы на новый пятилетний период. С основными докладами выступят председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и первый вице-президент Союза, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Воронежское региональное отделение СоюзМаш на мероприятии представит делегация во главе с председателем Анатолием Кузнецовым. В состав делегации вошли представители промышленных предприятий и образовательных организаций области. Также в работе Съезда примет участие Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева, курирующая деятельность регионального отделения.

Воронежское региональное отделение СоюзМаш России совместно с банком НОВИКОМ реализует в регионе проекты, направленные на поддержку инженерного образования и социальных инициатив, а также популяризацию здорового образа жизни. Среди важных направлений деятельности: развитие донорского движения, проведение профориентационных акций для молодежи, поддержка новых регионов. По итогам 2025 года Воронежское региональное отделение СоюзМаш поднялось с 15-го на 12-е место в рейтинге эффективности среди регионов, что отражает стабильную и системную работу организации.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

